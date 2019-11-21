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Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor

Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor Surların restore çalışması havadan görüntülendiİSTANBUL - ABD'li Sarai Sierra'nın cesedinin bulunduğu Sarayburnu'nda surlar restore ediliyor.

21.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:52
Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor
Surların restore çalışması havadan görüntülendi
İSTANBUL - ABD'li Sarai Sierra'nın cesedinin bulunduğu Sarayburnu'nda surlar restore ediliyor. Tarihi surların restore çalışmaları havadan görüntülendi.
İstanbul'un en önemli simgelerinden olan tarihi yarımada çevresindeki surlar uzun yıllar boyunca bakımsız bir şekilde bırakıldı. Fotoğraf çekmek için 6 yıl önce İstanbul'a gelen ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi Sarayburnu'ndaki surların dibinde bulunmuştu. Sierra'nın cesedi bulunduğu surların o kısmı restore işlemleri yapılıyor. İşçiler surların zamanla yıkılan ve harap olmuş duvarları örerek yeniliyor. Bazı surların üzerinde ise evsizlerin bir zamanlar kullandığı yaşam alanları bulunuyor. Surlar yenilenmeye başlamadan önce bir çok vatandaş akşam vakti yakınından geçmeye korkuyordu. Havadan çekilen görüntülerde surların önü restorasyon için kapatıldığı gözüküyor. Surların gözetleme kuleleri olan kısımlarına ise iskeleler ile çevrilip yenileme işlemleri yapılıyor.
Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sarai Sierra, Genel

Kaynak: İHA


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