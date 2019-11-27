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SARALLAR'A 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON; 20 GÖZALTI (2)

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenedi.

27.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:25SARALLAR'A 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON; 20 GÖZALTI (2)

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenedi. Operayonda örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği İstanbul merkezli 3 ildeki operasyonlarda, örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Hasım gördükleri karşıt çetelerle uzun süre önce başlayan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı çatışmalarla sık sık gündeme gelen suç örtünün lideri Burhanettin Saral ve 20 adamı, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin operasyon sırasında yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Sarallar suç örgütü üyelerinin gözaltına alınma gerekçeleri arasında silahla yaralama, tehdit ve haraç gibi suçlamaların yer aldığı öğrenildi. Çeteler arasında yaşanan çatışmalarda adı sıkça duyulan suç örgütü elebaşı Burhanettin Saral, bir soruşturma kapsamında 4 yıl önce de yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından şartlı tahliye uygulanarak serbest bırakılmıştı.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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