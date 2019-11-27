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Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

27.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:46
Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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