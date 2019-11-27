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'Sarallar' adlı suç örgütüne operasyon

'Sarallar' adlı suç örgütüne operasyonİSTANBUL - Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

27.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:33
'Sarallar' adlı suç örgütüne operasyon
İSTANBUL - Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
'Sarallar' adlı suç örgütüne operasyon

İstanbul, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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