Sarallar grubuna Bodrum'da operasyon
Sarallar grubuna Bodrum'da operasyon Bodrum'da aralarında Sarallar suç örgütü lideri F. S'ında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
11.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:23
Sarallar grubuna Bodrum 'da operasyon
MUĞLA - Bodrum'da aralarında Sarallar suç örgütü lideri F. S'ında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi mahkemece serbest bırakıldı. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından kamuoyunda Sarallar suç örgütü olarak bilinen gruba yönelik bir operasyon yapıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan ekipler, içerisinde Sarallar suç örgütüne lideri olan F. Saral'ında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Başta F.S., olmak üzere N.T., U.B., A.G., M.G. ve D.O.K. isimli 6 şahsı adliyeye getirildi. Adliye önünde çok sayıda kişinin beklediği görüldü. Fatih Saral gazetecilere dönerek "Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Diğer şahıslar ise "yalan bir şey yazmayın, çekin çekin" dediler.Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma suçlarından gözaltına alınan şahısların üzerinden ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirdiği öğrenildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şahıs mahkemece serbest bırakıldı.
MUĞLA - Bodrum'da aralarında Sarallar suç örgütü lideri F. S'ında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi mahkemece serbest bırakıldı. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından kamuoyunda Sarallar suç örgütü olarak bilinen gruba yönelik bir operasyon yapıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan ekipler, içerisinde Sarallar suç örgütüne lideri olan F. Saral'ında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Başta F.S., olmak üzere N.T., U.B., A.G., M.G. ve D.O.K. isimli 6 şahsı adliyeye getirildi. Adliye önünde çok sayıda kişinin beklediği görüldü. Fatih Saral gazetecilere dönerek "Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Diğer şahıslar ise "yalan bir şey yazmayın, çekin çekin" dediler.Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma suçlarından gözaltına alınan şahısların üzerinden ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirdiği öğrenildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şahıs mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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