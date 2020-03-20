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Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını faili Kocaeli'de yakalandı

Sarallar Gurubu olarak bilinen suç örgütü tarafından bir şahsın öldürülmesi olayına karışan, 31 yıl 7 ay hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan gurup üyesi 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

20.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:06
Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını faili Kocaeli'de yakalandı
Sarallar Gurubu olarak bilinen suç örgütü tarafından bir şahsın öldürülmesi olayına karışan, 31 yıl 7 ay hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan gurup üyesi 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarallar Grubu olarak bilinen suç örgütünün üyesi olan ve 24 Aralık 2014 günü İstanbul ili Nişantaşı'nda Bafralılar Grubu olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve yakın adamı Ferdi Topal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak tasarlayarak adam öldürme suçundan 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile yaralama ve cezaevinden kaçma suçlarından 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ç. isimli 2 şahıs Kocaeli 'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, 3. Sayfa

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