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Sarallar operasyonunda 8 tutuklama

Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 8'i tutuklanırken 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:02Sarallar operasyonunda 8 tutuklama
Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 8'i tutuklanırken 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucu 27 Kasım tarihinde İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda örgüt ileri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. 'Yaralama', 'Tehdit' ve 'Haraç alma' gibi suçlara karışan örgüt mensupları emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadesi alınan 23 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkan şüphelilerden örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 8'i "Örgüt kurma veya yönetmek, silahlı tehdit, yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Burhanettin Saral, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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