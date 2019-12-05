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Sarallar suç örgütü operasyonu; Burhanettin Saral'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı

SARALLAR olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlarla gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri Burhanettin Saral'ın aralarında da bulunduğu 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

05.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:50Sarallar suç örgütü operasyonu; Burhanettin Saral'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı
SARALLAR olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlarla gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri Burhanettin Saral'ın aralarında da bulunduğu 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

merkezli üç ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgusu yapılan 23 şüpheli tutuklama ve adli kontrol talepleriyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin sayı çokluğu nedeniyle üç ayrı nöbetçi mahkemeye bölünerek sorguları tamamlandı. Sorgusu yapılan şüphelilerden aralarında Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 8 şüphelinin "Örgüt kurma, yönetme", "Silahlı tehdit", "Yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Şüphelilerden 15'i ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.


- İstanbul

Burhanettin Saral, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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