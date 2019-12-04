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"Sarallar" suç örgütüne operasyon

İstanbul merkezli 3 ilde "Sarallar" suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve örgüt elebaşı Burhanettin Saral'ın da arasında bulunduğu 24 şüpheli ile cezaevinden getirilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

04.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:04
merkezli 3 ilde "Sarallar" suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve örgüt elebaşı Burhanettin Saral'ın da arasında bulunduğu 24 şüpheli ile cezaevinden getirilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ile ifadelerine başvurulmak üzere cezaevinden getirilen 3 kişinin işlemleri tamamlandı.
Döviz bürosu sahibi Leon B'den tehditle 2 milyon dolar istedikleri, iş yerini kurşunladıkları tekstilci Fatih K'dan 3 milyon lira haraç istedikleri ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir firmanın yazıhanesini basıp illegal şekilde içerisine duvar örerek yarısına el koydukları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Burhanettin Saral, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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