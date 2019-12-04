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Saralların saldırıları kamerada

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlemiş ve baskınlarda Sarallar suç örgütü lideri Burhanettin Saral ve 23 adamını gözaltına alınmıştı.

04.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:13Saralların saldırıları kamerada
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü merkezli 3 ilde operasyon düzenlemiş ve baskınlarda Sarallar suç örgütü lideri Burhanettin Saral ve 23 adamını gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'Yaralama', 'tehdit' ve 'haraç alma' gibi suçmalalarla gözaltına alınan şüphelilerin karıştığı belirlenen 3 olay da Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından çözüldü. Ekiplerin yaptıkları araştırmalarda organize suç örgütü üyelerinin, kendilerini işadamı olarak tanıtarak L.B. isimli bir iş adamının sahibi olduğu döviz bürosuna zorla ortak oldukları belirlerken, L.B.'yi birlikte iş yapmak vaadiyle 3 yıl içerisinde 3 milyon dolar dolandırdıklarını da tespit etti.

İŞ ADAMINI İFLAS ETTİRDİLER

L.B. isimli iş adamını piyasaya yaklaşık 7 milyon dolar borçlandırdıkları da belirlenen şüphelilerin, döviz işiyle uğraşan L.B.'nin iflas etmesine de neden oldukları öğrenildi. L.B.'den alacağı olan V.D isimli bir kişi ise Sarallar çetesiyle bağlantılı kişilerden yardım isteyerek iflas eden iş adamındaki 2 milyon dolarının tahsilatı için çeteyle 1 milyon dolara anlaştığı, çete üyelerinin tehdit ve şantajla baskı kurarak L.B.'den parayı istedikleri iddia edildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, geçtiğimiz aylarda F.K. isimli bir işadamının Bahçelievler'deki işyerinin yoldan geçen bir otomobilin içerisindeki kişiler tarafından kurşunlanmasının da faillerinin Sarallar suç örgütü ile bağlantılı kişiler olduğunu belirledi. Sarallar suç örgütü üyelerinin, F.K.'dan 3 milyon lira haraç istedikleri ve istedikleri parayı alamayınca F.K.'ya ait işyerini kurşunlayarak gözdağı verdikleri belirlendi.

SALDIRI KAMERADA

Soruşturma dosyasına eklenen güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan işyerine saldırı görüntüleri, Sarallar suç örgütü üyelerinin içinde olduğu bir otomobil ile kurşunlayacakları işyerine giderken plakayı sökmeleri ile başlıyor. Ardından işyerini kurşunlayarak kaçmaya başlayan örgüt üyeleri tekrar plakayı takıyorlar ve kaçmaya devam ediyorlar.

Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir yazıhaneyi gece saatlerinde basarak yönetim boşluğundan yararlanan ve kendilerini mal sahibi gibi tanıtan şüphelilerin, balkan ülkelerine hizmet veren bir turizm firmasının otogardaki 4 peronundan ikisini işgal ettikten sonra boşalttıkları ardından da araya duvar ördükleri belirlenen kişilerinde Sarallar suç örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Balkan ülkelerine yolcu getirip götüren turizm firmasının yetkilisi İvelina Marinova Angelova'nın suç duyurusu ile ortaya çıkan olayın arkasında, Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu taşıyan ve Sarallar suç örgütü ile bağlantısı olan bir seyahat firmasının olduğu belirlendi.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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