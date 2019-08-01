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Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Bahadır Safir (40), hayatını kaybetti.

01.08.2019 01:51 Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Bahadır Safir (40), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Boztepe Mahallesi Sarsap tüneli çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Hekimhan'a yönünde ilerleyen Mehmet Bahadır Safir yönetimindeki 44 NF 986 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altında kalan Safir, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Safir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mehmet Bahadır, Değerli Taş, Yazıhan, Güncel

Kaynak: DHA

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