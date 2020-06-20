Şarampole devrilen kamyonette 7 kişi yaralandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

20.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:32
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Ersin Çilekci'nin kullandığı 34 CCL 224 plakalı kamyonet, Refahiye-Kazören köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücünün yanı sıra aynı aileden oldukları belirlenen 3'ü çocuk 7 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şarampole devrilen kamyonette 7 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Refahiye, Erzincan, Güncel, Haber

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