Haberler» Güncel» Haber

Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

05.08.2019 20:23 Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün  kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Karaciğa yönetimindeki 27 GJ 432 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kayalara çarparak durabilen minibüsün sürücüsü yaralanmazken, yanındaki Adile Karaciğa, Tuana Gergin, Rahime Gergin, ve İbrahim Gergin yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Viranşehir, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:29   Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
20:29   Antalya'da iki gencin öldüğü trafik kazası davası
20:29   Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
20:25   Çanakkale'deki madencilik faaliyeti
20:24   Öykü Arin'e bağışladığı ilik, başka çocuğa umut oldu
20:23   Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
20:22   - Bangladeş'te 25 bin kişi dang hummasından etkilendi