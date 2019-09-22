Haberler » Güncel » Haber

Şarampole devrilen motosikletin sürücü öldü

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Soner Özkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

22.09.2019 20:19Şarampole devrilen motosikletin sürücü öldü
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Soner Özkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Mudurnu ilçesi Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Sakarya istikametine giden Soner Özkan yönetimindeki 34 BU 7259 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özkan, daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Nallıhan, Mudurnu, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:25 Maduro'dan Kolombiya'ya suçlama
20:24 ABD'li Senatör Graham: "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum" - NEW
20:21 Süslü kadınlar egzoz kokusuna karşı pedal çevirdi
20:20 PKK'nın döşediği EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
20:20 "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği
20:19 Şarampole devrilen motosikletin sürücü öldü
20:18 "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum"