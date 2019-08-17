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Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

17.08.2019 09:12 Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 41. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Maraş idaresindeki 06 V 1247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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