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Şarampole devrilen otomobilde sıkışan iki yaralı kurtarıldı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

02.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:37
'nin ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeden Denizli'ye seyreden Ömer Erkol'un kullandığı 20 PS 986 plakalı otomobil, Pınarcık Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ekipleri, şarampoldeki otomobili, kaymaması için halatla bağladıktan sonra kurtarma çalışması başlattı.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile ve yanında bulunan Ayşe Erkol, otomobilden çıkarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şarampole devrilen otomobilde sıkışan iki yaralı kurtarıldı

Serinhisar, İtfaiye, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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