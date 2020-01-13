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Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

MUĞLA'da, şarampole devrilen otomobilde bulunan Bayram Çakır (24) ve Sefa Tozlu (20) hayatlarını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

13.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:45Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

MUĞLA'da, şarampole devrilen otomobilde bulunan Bayram Çakır (24) ve Sefa Tozlu (20) hayatlarını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Muğla- Denizli Karayolu'nda meydana geldi. 'nin Yaraş Mahallesi yönünden Muğla merkezine giden Sergen Çakır (27) yönetimindeki 48 BD 949 plakalı otomobil, yolun sağındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri Bayram Çakır ve Sefa Tozlu'nun yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları otomobilden kurtarılan sürücü Sergen Çakır ile Cemil Aydın (20) ve Utku Güler (20) ise yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı. 3 gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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