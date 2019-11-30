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Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

30.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:14Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
'nun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya'dan Beypazarı yönüne giden Özden Çakmak idaresindeki 06 BGH 053 plakalı otomobil, sis ve yolun kaygan olması nedeniyle Göynük kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsüyle yanından bulunan Fatih Özyol yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Mudurnu Devlet Hastanesi ardından da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil ise olay yerine çağrılan traktör yardımıyla çıkartıldı.

Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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