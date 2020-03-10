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Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

10.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:30
Siirt 'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cihan Öğüt yönetimindeki 26 RF 402 plakalı otomobil, Siirt- Gökçebağ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Öğüt, Elvan, Yakup Said ve Sude Naz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler : Gökçebağ, Siirt, Güncel

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