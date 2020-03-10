Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
10.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:30
Siirt 'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cihan Öğüt yönetimindeki 26 RF 402 plakalı otomobil, Siirt- Gökçebağ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Öğüt, Elvan, Yakup Said ve Sude Naz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cihan Öğüt yönetimindeki 26 RF 402 plakalı otomobil, Siirt- Gökçebağ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Öğüt, Elvan, Yakup Said ve Sude Naz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Manşet
Haberler
Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Güncel
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Güncel
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu