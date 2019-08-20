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Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

20.08.2019 19:16 Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Göçeri Köyü yakınlarında meydana geldi. Zeynel Kaya (35) yönetimindeki 63 VR 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki aynı aileden İslim (28), Leman (35), Feyza (5) ve Nazife Kaya yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.



Göçeri, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA

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