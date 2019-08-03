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Şarampole devrilen otomobildeki baba-oğul yaralandı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki baba- oğul yaralandı.

03.08.2019 00:55 Şarampole devrilen otomobildeki baba-oğul yaralandı
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki baba- oğul yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Köse yönetimindeki 27 L 6428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Mahmut Köse ile oğlu Hamza Yusuf Köse yaralandı. Otomobilde sıkışan Mahmut Köse, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Mahmut Köse ve oğlu sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mahmut Köse'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Doğanşehir, Erkenek, Güncel

Kaynak: DHA

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