28.06.2019 19:18
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Şarampole devrilen otomobildeki baba yaralandı, oğlu öldü

Şarampole devrilen otomobildeki baba yaralandı, oğlu öldü

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Bahadır Cihangir (29) yaşamını yitirdi, babası Hasan Cihangir (64) ise yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Bahadır Cihangir (29) yaşamını yitirdi, babası Hasan Cihangir (64) ise yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Lapseki- Bursa yolunun Sümbüllü Deresi mevkisinde meydana geldi. Çanakkale 'den Bursa'ya giden Mustafa Bahadır Cihangir'in kullandığı 20 ABC 030 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Bahadır Cihangir ile beraber çocuk kıyafeti satışı yaptığı babası Hasan Cihangir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı baba- oğul, sağlık görevlilerince ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Mustafa Bahadır Cihangir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Cihangir ise tedaviye alındı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen baba ile oğlunun, konfeksiyon işiyle uğraştığı, Çanakkale bölgesine satış ve bayi ziyaretine geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Lapseki , Çanakkale , Mustafa Bahadır , Cihangir , Güncel

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