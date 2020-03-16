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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

16.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:12
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi Dutluca kavşağında yaşandı. Şanlıurfa'dan Adıyaman'ın Kahta ilçesine giden Nusret Bozkurt'un (56) kullandığı 02 AAR 624 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nusret Bozkurt'un Kahta Devlet Hastanesinde memur olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Nusret Gökçe, Şanlıurfa, Bozova, Kahta, 3. Sayfa

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