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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Kerem Kerim Aras (40), hayatını kaybetti.

16.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 00:16Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Kerem Kerim Aras (40), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçesi Kayseri- karayolunda meydana geldi. İncesu ilçesinden Kayseri'ye giden Kerem Kerim Aras yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan  Kerem Kerim Aras, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Aras doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kayseri, İncesu, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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