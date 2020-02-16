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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Salih Çangir (36) hayatını kaybetti.

16.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:45Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Salih Çangir (36) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kırşehir- karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale'den Kırşehir yönüne ilerleyen Salih Çangir idaresindeki 06 TKA 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Çangir, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından Salih Çangir'in cansız bedeni araç içerisinden çıkarılarak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Kırıkkale, Kırşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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