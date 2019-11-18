Haberler » Güncel » Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralı - Haber

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralı

KONYA'da, otomobilin arkadan çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan diğer otomobil, takla atıp, şarampole yuvarlandı.

18.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:09Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralı

KONYA'da, otomobilin arkadan çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan diğer otomobil, takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Dağlı (54) yaşamını yitirdi, araçlardaki 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Dağlı (54) yönetimindeki 68 LB 827 plakalı otomobile, iddiaya göre, Selami A.'nın kullandığı 68 AAB 112 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dağlı'nın kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet Dağlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçlardaki 5 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemede, yaklaşık 100 metre fren izi olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:00 Aydın'da şüpheli yangın
00:00 İran'daki gösterilerde, Devrim Muhafızları ve milis güçlerden 3 kişi öldü
23:56 DHA YURT BÜLTENİ - 21
23:55 Kır bahçesindeki yangın hasara yol açtı
23:54 Pompeo batı şeria'daki israil yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:26 Der Spiegel dergisi: Alman ordusunun envanterindeki helikopter ve tankların çoğu görev yapamıyor
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:01:59