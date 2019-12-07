Haberler » Güncel » Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurutuldu - Haber

Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurutuldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

07.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:18Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurutuldu
Anadolu Otoyolu'nun kesiminde şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, otoyolun istikametinde seyreden Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı PVC malzeme, sac ve demir yüklü tır, Yumrukaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Takla attıktan sonra köyün üst kısmından geçen yola yaklaşık 10 metre kala duran tırı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine verdi.
Olay yerine gelen UMKE ekipleri, ters dönen tırdan yara almadan çıkan sürücüyü ayakta muayene etti.
Tırın kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:54 Sudan Yemen'deki askerlerini çekecek - Haber
00:51 Demir yüklü tır şarampole devrildi - Haber
00:48 FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar - Haber
00:44 ABD Kongresinden Filistin-İsrail meselesinde "iki devletli çözüme" destek tasarısı - Haber
00:40 GÜNDEM ÖZETİNE - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
23:24 Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim - Haber
23:05 Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
22:46 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı - Haber
7.12.2019 01:09:22