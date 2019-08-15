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Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

ÇANKIRI'da, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gani Poyraz (59), yaşamını yitirdi.

15.08.2019 17:17 Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
ÇANKIRI'da, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gani Poyraz (59), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Çankırı- Ankara yolunun Germece köyü yakınlarında meydana geldi. Gani Poyraz yönetimindeki 19 SA 524 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Poyraz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gani Poyraz'ın cansız bedeni, Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Çankırı, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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