Şarampole uçan araç eve çarparak durabildi: 2 yaralı
KAYSERİ - Kayseri
'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Bir eve çarparak durabilen otomobildeki yaşlı çift yaralandı. Kaza, Melikgazi
İlçesi'ne bağlı Mimarsinan
Dere Mahallesi Şirintepe
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü B yönetimindeki 38 KD 921 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Eve çarparak durabilen araçta bulunan şoför ile birlikte Mesude B.'de yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi
acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.Kazayla ilgili işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Kayseri
, 3. Sayfa