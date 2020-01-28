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Şarampole uçan araçtan bebekleriyle sağ çıktılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

28.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:21Şarampole uçan araçtan bebekleriyle sağ çıktılar
'ın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen kazada biri bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Saltukova beldesi Düz Mahalle mevkiinde Bartın-Ankara karayolunda meydana geldi. Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan S.A.'nın (59) kullanmakta olduğu 06 FL 5943 plakalı araç yolun kaygan olması sebebi ile sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrilerek ters döndü. Olayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak 112 Acil Servis ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Çaycuma İtfaiyesinin de yardımları ile araçtan çıkarılan sürücüsü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan N.A.(57), A.R.A.(31), G.N.A.(29 ) ve 3 yaşındaki bebek C.A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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