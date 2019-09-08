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Şarampole uçan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sivas'ta şarampole uçan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

08.09.2019 12:12 Şarampole uçan otomobil takla attı: 1 yaralı
Sivas'ta şarampole uçan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas kent merkezi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. E.İ. idaresindeki 06 EMV 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Şarampole uçan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü E.İ. yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine; itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonrası çıkardı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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