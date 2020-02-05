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Şarampole yuvarlan otomobil 30 dakika arandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, şarampole yuvarlanan ve 30 dakika süren aramaların sonucu bulunan araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

05.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:21Şarampole yuvarlan otomobil 30 dakika arandı
'nın Seydikemer ilçesinde, şarampole yuvarlanan ve 30 dakika süren aramaların sonucu bulunan araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Sarıyer Mahallesi Fethiye-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan idaresindeki 48 PL 110 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü ve eşi Saime Karataş ters dönen otomobilde sıkıştı.

Sürücü Ramazan Karataş cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 30 dakika boyunca şarampoldeki otomobili aradı.

Kavaklı mevkiinde kaza yapan otomobili bulan ekipler araçta sıkışan sürücü ve eşinin yardımına koştu. Muğla Büyük Şehir Belediyesi Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Karataş çifti ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Karataş çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. - MUĞLA

İtfaiye, Karataş, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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