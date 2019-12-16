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Şarampole yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye kurtardı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki şarampole uçtu.

16.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:40Şarampole yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye kurtardı

içindeki sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araç içinden çıkarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

'nın ilçesinde yaşanan trafik kazasında araç içinde kalan şoför, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İzmir-Ankara D300 karayolu üzeri Davala mevkiindeki Davala köprüsünde meydana gelen kazada, açık kasa transit araç, yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak köprünün yan tarafında bulunan şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112'yi arayarak vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Amirliği ekipleri, yaralıyı araç içinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İtfaiye, Manisa, Kula, Araç, Güncel

Kaynak: Bültenler

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