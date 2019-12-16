Şarampole yuvarlanan araçtaki sürücüyü itfaiye kurtardı

Araç içindeki sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araç içinden çıkarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşanan trafik kazasında araç içinde kalan şoför, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İzmir-Ankara D300 karayolu üzeri Davala mevkiindeki Davala köprüsünde meydana gelen kazada, açık kasa transit araç, yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak köprünün yan tarafında bulunan şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112'yi arayarak haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yaralıyı araç içinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.