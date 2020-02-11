Haberler » 3. Sayfa » Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı - Haberler

Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı

Denizli'de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

11.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:04Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı

'de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kamyonet ağaca çarparak durabildi.


Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, gizli buzlanma yüzünden kaynaklanan kazada, Ahmet Eker idaresindeki 48 HF 447 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen kamyonette sürücü Eker ile yanında bulunan Ramazan Taşgın, Mustafa Gümüş ve Bahri Taşgın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Çameli Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.


Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ


Denizli, Çameli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 18:03:51