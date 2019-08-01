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Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet Oflaz (80), yaşamını yitirdi.

01.08.2019 16:12 Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet Oflaz (80), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ermenek'e bağlı Kazancı köyü Bila mevkisinde meydana geldi. Ahmet Oflaz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Oflaz'ın cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kazancı, Ermenek, Güncel

Kaynak: DHA

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