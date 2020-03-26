Sarar'da Corona Virüs Tedbirleri

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İnsan sağlığı için elimizden gelen her şeyi yapmak asli görevimizdir. Bu sebeple beş bin kişiye iş sağladığımız Sarar Group olarak; bu sorumluluk bilinci altında, iş yerlerimizin faaliyetlerine ikinci bir tarihe kadar ara verme kararı almış bulunmaktayız. Bir an evvel bu salgının önüne geçebilmek için biz de üzerimize düşenleri yapmaktayız.

Memleketimize, devletimize, milletimize ve tüm dünyaya sağlıklı gelecekler dileriz.

Cemalettin SARAR