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Sarar'da Corona Virüs Tedbirleri

Tüm dünyayı saran COVID-19 virüsü maalesef ülkemizde de ortaya çıkmıştır.

26.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:10
ilandırSarar'da Corona Virüs Tedbirleri

İnsan sağlığı için elimizden gelen her şeyi yapmak asli görevimizdir. Bu sebeple beş bin kişiye iş sağladığımız Sarar Group olarak; bu sorumluluk bilinci altında, iş yerlerimizin faaliyetlerine ikinci bir tarihe kadar ara verme kararı almış bulunmaktayız. Bir an evvel bu salgının önüne geçebilmek için biz de üzerimize düşenleri yapmaktayız.

Memleketimize, devletimize, milletimize ve tüm dünyaya sağlıklı gelecekler dileriz.

Cemalettin SARAR

Etiketler: Sarar, Advertorial

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