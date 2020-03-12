Menü
Haberler ›› Güncel ››Sarar davasında ikinci duruşma görüldü - Güncel

Sarar davasında ikinci duruşma görüldü

Eskişehirli iş adamı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptıkları belirlenen Moldova uyruklu eski hizmetçileri Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov hakkında açılan davada ikinci duruşma görüldü.

12.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:45
Sarar davasında ikinci duruşma görüldü
Eskişehirli iş adamı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptıkları belirlenen Moldova uyruklu eski hizmetçileri Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov hakkında açılan davada ikinci duruşma görüldü. Davada konuşan Zehra Sarar sanıklar için, "Alexandr'ı tanıdığımı orada söylemedim, söyleseydim ikimizi de öldürebilirlerdi" dedi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinden görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Lulia Dragusan, Alexandr Aricov, taraf avukatları, müşteki Cemalettin ve Zehra Sarar katıldı. Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. İlk duruşmada yurtdışında olması gerekçesiyle katılamadığını ifade eden Zehra Sarar, "Eve girer Alexander'ı gözlerinden ve konuşmasından tanıdım. Fiziki yapısı da benziyordu. Eşim ve beni bağladılar. Daha sonra birisi para kasasının olduğu odaya doğru gitti. Kasanın olduğu odayı biliyordu. Alexandr'ı tanıdığımı orada söylemedim. Söyleseydim ikimizi de öldürebilirlerdi. Çok korktuk. Bizi yukarı çıkartıp eşimden 1 milyon Dolar istediler. Eşim de yanında olmadığını söyledi. Ardından kasa anahtarını istemeleri üzerine fabrikada olduğunu söyledim. Sonra bana vurmaya başladı. Her yerim yara içinde kaldı. Lulia, kasanın anahtarının bulunduğu yeri bildiği için getirip kasayı açtı ve içindeki tüm ziynet eşyalarımı sırt çantasına koyup kaçtılar. Verdikleri ifadeleri kabul etmiyorum. İkisi de yalan söylüyor" dedi.
Mahkeme dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Hazirana erteledi.
(Burak Tekin/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Cemalettin Sarar, Sarar, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı