Sarar Soygunu 2 Zanlısı Adliyede

Sarar
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar
ve eşini Eskişehir
'deki evlerinde darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alanın Moldova
uyruklu hizmetçi ve bir şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sarar çiftinin geçtiğimiz günlerde Sümer Mahallesindeki evlerinde rehin alınıp darp edilmesi olayı sonrası yakalanarak gözaltına alınan eski Moldovalı hizmetçi Lulia D. ve Ali Y., İl Emniyet Müdürlüğü
'ne getirildi. Şahıslar, ilk ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Şüpheli iki kişinin sorgusu devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Cemalettin Sarar
, Eskişehir
, Sarar
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA