Saray Bahçesi Şekilleniyor

Bayburt
Belediyesi kış şartlarına rağmen Saray
Bahçesi Projesinin yapımına hız kesmeden devam ediyor.
Bayburt Valiliği arkasında bulunan alanda yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında zemine granit taş uygulaması gerçekleştirilirken bir yandan da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.
Saray Bahçesinde çalışmaların devam ettiği bir diğer yerde Bayburt'ta bir ilk olma özelliği taşıyan kuru havuz çalışması. Oldukça estetik bir görünüme sahip olan yıldız şeklindeki kuru havuz projede göze hoş gelen unsurlar arasında. Oturma alanları, yeşil alanlar ve Atatürk
rölyefinin de yer alacağı Saray Bahçesinde birde kafeterya olacak.
Hummalı mesai tamamlandığında Bayburt daha önce yine bu alanın altında hizmete açılan 150 araçlık otoparkın yanında birde Saray Bahçesine kavuşacak. - BAYBURT
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:09