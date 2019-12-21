Haberler » Güncel » Saray'da 'Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' toplantısı - Haber

Saray'da "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı

Van'ın Saray ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı düzenlendi.

21.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:50 Saray'da
'ın ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı düzenlendi.
toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis başkanlık etti.
Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair, ilgili kurumların temsilcileriyle yapılan toplantıda, '2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular görüşüldü.
Toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Halis Aydın, ilçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerilerine düşen görev ve sorumlulukları en hızlı şekilde yerine getireceklerini söyledi.
Aydın, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.
Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Çalış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, İlçe Müftüsü Selman Coşkun ve kurum amirleri de katıldı.

Kaymakamlık, Aydın, Saray, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:45   İzmir'de sahte içki operasyonu - Haber
14:43   Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı (2) - Haber
14:41   Çanakkaleli köylüler, omuz omuza verip meyve hali yapıyor - Haber
14:40   Büyükşehir'den 'Gençlik Meclisi' - Haber
14:39   Öğrenciler sabah namazında buluştu - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
13:22   Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
12:18   "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının oğlu sabıkalı bir polis memuru çıktı - Haber
21.12.2019 14:48:41