Saray'da "Aslan Müzikali" Sahnelendi

Saray
ilçesinde, TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali" minik izleyicileriyle buluştu. Ahmet Nacar
Anadolu Çok Programlı Lisesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. İçişleri Bakanlığı
, TRT ve Saray Kaymakamlığı işbirliğinde sahnelenen gösteri beğeni topladı.
Turnenin teknik sorumlusu Emre Koç, yaptığı açıklamada, "Çocukların bize yoğun ilgisi var, biz de bu ilgiden oldukça mutluyuz. Çocuklar Aslan'ı televizyonda izleyip seviyorlar. Biz de onu çocuklarla buluşturmak için çaba gösteriyoruz. Gittiğimiz her ilçede bir gün kalıyoruz ve 3 seans ile çocuklarla buluşuyoruz." dedi.
Güncel
Kaynak: AA