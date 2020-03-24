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Saray'da cadde ve sokaklar yıkandı

Saray ilçesinde cadde ve sokaklar çamaşır suyu karışımlı suyla yıkandı.

24.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:28
Saray'da cadde ve sokaklar yıkandı
Saray ilçesinde cadde ve sokaklar çamaşır suyu karışımlı suyla yıkandı.
Saray Belediyesi İtfaiye Amirliği ile VASKİ ekipleri ilçede koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri, ilçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, çamaşır suyu kullanarak cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın'ın talimatıyla, ilçede 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmamaları yönünde anonslar yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saray Belediyesi, İtfaiye, Saray, Güncel

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