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Saray'da depremden kaçış anı kameraya yansıdı

Saray'da depremden kaçış anı kameraya yansıdıTEKİRDAĞ - İstanbul'da saat 13.59 meydana gelen şiddetli deprem birçok ilde de hissedildi.

26.09.2019 22:42
Saray'da depremden kaçış anı kameraya yansıdı
TEKİRDAĞ - İstanbul'da saat 13.59 meydana gelen şiddetli deprem birçok ilde de hissedildi. Deprem anı Tekirdağ'ın Saray İlçesinde kameralara böyle yansıdı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre, yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Trakya genelinde Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilçede de hissedildi. Sarsıntı anında bazı vatandaşlar paniğe kapılarak dışarı çıktı. Tekirdağ'ın Saray İlçesinde de deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde market ve iş yerlerinde depremin hissedilmesi ile vatandaşların dışarı kaçmaya çalıştıkları gözlemlendi.
Saray'da depremden kaçış anı kameraya yansıdı

Tekirdağ, İstanbul, Saray, Genel

Kaynak: İHA

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