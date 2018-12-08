Saray'da Kadın Kursiyerler Okuryazarlık Belgesi Aldı

Van
'ın Saray
ilçesinde okuma yazma kursuna katılan yaşları 35-60 arasında değişen 164 kadın, kursun ilk bölümünü tamamlayarak okuryazarlık belgesi aldı.
Saray Kazım Paşa Ortaokulunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın
, kadın kursiyerleri başarılarından dolayı kutladı.
Kadınların bundan sonra Halk Eğitim Merkezinde açılacak çeşitli meslek kurslarına katılmasını isteyen Aydın, "Burada meslek öğrenip iş sahibi olabilirsiniz. Tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ise 23 merkezde açtıkları kurslara katılan kadınları başarılarından dolayı tebrik etti.
Sertifika törenine İlçe Halk Eğitim Müdürü Burçin Demir, öğretmenler ve kadın kursiyerler katıldı.
Aydın,Van,Saray
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:58