Saray'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Etkinliği

Saray
ilçesinde Ahmet Nacar
Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğretmen ve öğrencileri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Saray ve Tuşba
Aile Destek ve Eğitim merkezlerinin koordinesinde okulun konferans salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tuşba Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde görevli psikolog Deniz Tatlı, kadına yönelik şiddet ve şiddete maruz kalan kadınların hukuki olarak izleyeceği yollar hakkında bilgi verdi.
Programın ardından öğrenci ve öğretmenler kaymakamlık binası önüne kadar yürüdü.
Öğrencilerden Sevda Nur Yıldızlı, burada yaptığı konuşmada kadınlara şiddetin gün geçtikçe arttığını belirterek, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. Kadına yönelik şiddetin her zaman karşısındayız. Her kadın birer çiçektir. Bu nedenle kadınları temsilen karanfil dağıtıyoruz. Burada öğrenciler olarak kadınlara yönelik şiddete hayır diyoruz." diye konuştu.
Öğrenciler daha sonra kaymakamlık çalışanlarına ve vatandaşlara karanfil dağıttı.
Program, liselerarası kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Anadolu Lisesi,Ahmet Nacar,Saray
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:03