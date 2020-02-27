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Saray'da marketlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Saray ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:34Saray'da marketlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 süpermarkette yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin bir araçla ilçeye gelen M.D.Y ve F.A olduğunu belirledi.
Ekipler gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri Kapaklı ilçesinde gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Saray, Güncel

Kaynak: AA

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