Saray'da Öğrencilere Spor Malzemesi Dağıtıldı

Van
'ın Saray
ilçesinde, 44 okuldaki öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.
Saray Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla malzeme yardımında bulunuldu.
Belediye tarafından temin edilen malzemeler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar tarafından öğrencilere dağıtıldı.
Duyar, bu tür çalışmaların gençlerin, çocukların hayatına dokunan önemli projeler olduğunu söyledi.
Eğitimde gösterilen başarıların aynı zamanda sporda ve normal hayatta da gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Duyar, "Sayın Kaymakamımız Mehmet Halis Aydın
, ilçe genelindeki okullarımızın ihtiyaçlarını eksiksiz tamamladı. Son olarak 44 okuldaki öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulundu. Kaymakamımız ve Belediye Başkanvekilimiz Mehmet Halis Aydın'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
11 Aralık 2018 Salı 16:12