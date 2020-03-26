Saray'da parklar dezenfekte edildi
Saray Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında parkları dezenfekte etti.
26.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:36
Saray Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında parkları dezenfekte etti.
Ekipler, virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe merkezindeki park, çocuk oyun alanı, bank, ortak kullanım alanları ve camileri dezenfekte eden ekipler, vatandaşları da bilgilendirdi.
Ekipler, virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe merkezindeki park, çocuk oyun alanı, bank, ortak kullanım alanları ve camileri dezenfekte eden ekipler, vatandaşları da bilgilendirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Saray Belediyesi, Güncel