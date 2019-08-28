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Saray'da sınır güvenliği toplantısı

Van'ın Saray ilçesinde Türkiye-İran Hudut Komiserliği sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

28.08.2019 15:30 Saray'da sınır güvenliği toplantısı
Van'ın Saray ilçesinde Türkiye- İran Hudut Komiserliği sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın başkanlığındaki Türk heyeti, İran Hudut Makamları ile sınır görüşmesi gerçekleştirdi. Türk heyeti, sınır güvenliği toplantısına katılmak üzere Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ilçeye gelen İran'ın Hoy şehri Hudut komiseri ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Daha sonra Kaymakamlığa geçen heyet, düzenlenen toplantıda, güncel sınır sorunları ve çözümleri görüşülerek müşterek mutabakat imzalandı. - VAN

Türkiye, Saray, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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