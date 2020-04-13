Saray'da vatandaşlara sosyal yardımlar sürüyor
Van'ın Saray ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarının evlerine teslim edilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
13.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:00
Vatandaşların büyük oranda "Evde kal" çağrılarına uyduğu ilçede sosyal yardımların ulaştırılması için görevlendirilen ekipler, kent sakinlerinin ihtiyaçlarını özenle karşılıyor.
Ekipler, ilgili numaraları arayarak gıda, ilaç ve ekmek isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.
Kaynak: AA
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